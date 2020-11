GF Vip spoiler: Carlotta Dell’Isola nuova concorrente? (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere Carlotta Dell’Isola la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo aver conquistato il pubblico a Temptation Island, infatti, la vulcanica romana potrebbe tornare in tv nella Casa più spiata d’Italia! Le voci sulla possibile partecipazione di Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip sono iniziate qualche giorno fa, quando Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island, in una intervista a “Più Donna” aveva svelato che tra le possibili new entry del GF Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essereladel Grande Fratello Vip. Dopo aver conquistato il pubblico a Temptation Island, infatti, la vulcanica romana potrebbe tornare in tv nella Casa più spiata d’Italia! Le voci sulla possibile partecipazione dial Grande Fratello Vip sono iniziate qualche giorno fa, quando Sofia Calesso, exdi Temptation Island, in una intervista a “Più Donna” aveva svelato che tra le possibili new entry del GF Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : GF Vip, spoiler: chi sono i nuovi concorrenti? - supermax : Spoiler: la reazione dei vip alla notizia che dovranno rimanere in casa per altri due mesi e mezzo. #GFVIP - Coldbish1 : #gfvip 'Possiamo immaginare il gf vip senza uno di loro' Spoiler: sì - zazoomblog : GF Vip spoiler 23 novembre: Signorini comunica ai gieffini la nuova durata del reality - #spoiler #novembre:… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, lo spoiler di Signorini in diretta: si va avanti fino a febbraio - Il meglio e il peggio -