Cesare Cremonini racconta la sua malattia | “C’era un mostro dentro di me”

Un vero e proprio "mostro" quello rivelato da Cesare Cremonini ai suoi fan, in una pesante intervista dai toni confessionali. Confrontandosi con il Corriere della Sera, il cantante e popstar italiano ha infatti scelto una chiave differente per raccontarsi al proprio pubblico; non una rievocazione del proprio percorso artistico, ma la personalissima confessione del periodo peggiore della propria vita. Questo è andato infatti a coincidere con la lotta alla malattia mentale, sotto la forma spaventosa di una diagnosi di schizofrenia. L'ombra della malattia mentale sul passato di Cesare Cremonini finalmente rivelato al pubblico: "Soffrivo di schizofrenia, e il lavoro era la causa" "Ogni giorno sentivo un mostro premere contro il mio petto,

