Ancora massima allerta in Sardegna, morti e danni. Si teme ora per la diga (Di domenica 29 novembre 2020) E' stato ritrovato questa mattina il cadavere di Lia Orunesu, l'anziana di 89 anni travolta dalla furia dell'acqua e del fango ieri a Bitti, terza vittima dell'alluvione che ha devastato il paese ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 29 novembre 2020) E' stato ritrovato questa mattina il cadavere di Lia Orunesu, l'anziana di 89 anni travolta dalla furia dell'acqua e del fango ieri a Bitti, terza vittima dell'alluvione che ha devastato il paese ...

DPCgov : #21novembre Maltempo #Calabria ore 18: Crotone e Isola di Capo Rizzuto le località più colpite. Alcuni quartieri ev… - Majden3 : RT @candura_alice: L'Unione - Max_Deidda : RT @UnioneSarda: Maltempo in #Sardegna, è ancora allerta - Cosavolz : RT @UnioneSarda: Maltempo in #Sardegna, è ancora allerta - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: Maltempo in #Sardegna, è ancora allerta -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora massima Meteo, le previsioni di domenica 29 novembre: ancora massima allerta in Sardegna e su tutto il Sud Corriere della Sera Il destro di Mike Tyson fa ancora paura: ecco il suo riscaldamento prima di salire sul ring

Dopo cinque lustri di digiuno, è tornato sul ring per l’incontro-spettacolo con Roy Jones Jr. Mike Tyson, a 54 anni, ha combattuto a Los Angeles per otto round (tra i due è finita in parità). Prima de ...

Partecipa alla Colletta alimentare: basta chiedere la card al supermercato

La campagna del Banco Alimentare quest’anno non si è tenuta in una sola giornata ma prosegue fino all’8 dicembre e si può partecipare con modalità nuove ...

Dopo cinque lustri di digiuno, è tornato sul ring per l’incontro-spettacolo con Roy Jones Jr. Mike Tyson, a 54 anni, ha combattuto a Los Angeles per otto round (tra i due è finita in parità). Prima de ...La campagna del Banco Alimentare quest’anno non si è tenuta in una sola giornata ma prosegue fino all’8 dicembre e si può partecipare con modalità nuove ...