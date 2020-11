Alluvione, lanciata la raccolta fondi ufficiale per aiutare il Comune di Bitti (Di domenica 29 novembre 2020) (Visited 75 times, 100 visits today) Notizie Simili: Come si ottiene un seme femminizzato? All'... Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Inviaci le tue segnalazioni, i ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 29 novembre 2020) (Visited 75 times, 100 visits today) Notizie Simili: Come si ottiene un seme femminizzato? All'... Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Inviaci le tue segnalazioni, i ...

Il Comune di Bitti ha lanciato la campagna #TUTTIconBITTI, la raccolta fondi ufficiale per poter superare quanto prima le maggiori criticità dell'alluvione.

Alluvioni e piogge abbondanti: emergenza maltempo sul territorio sardo

Forti venti, piogge e alluvioni: il maltempo ha colpito la Sardegna, dove nel Nuorese si registrano 3 morti e due dispersi.

