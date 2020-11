Ultime Notizie Roma del 28-11-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 novembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione che la Luigi in studio si va verso un nuovo dpcm ristorante chiusi a Natale Santo Stefano conferma del coprifuoco dalle 22 alle 6 in tutta Italia negozi aperti fino alle 22 gioco della mobilità tra tutte le regioni con deroghe per i residenti queste alcune delle misure che il governo vuole varare il 4 dicembre da domenica Lombardia Piemonte e Calabria zone arancioni Liguria e Sicilia zone Gialle berretti Nazionale scende al 1:08 % bufera sull’ipotesi della De Micheli per la scuola anche di domenica nel monitoraggio del periodo 4 17 novembre dell’istituto superiore di sanità l’indice RT medio è sceso ma ha un incidente ancora troppo elevata e per questo bisogna evitare un rilassaprematuro delle misure un abbassamento della tensione nei comportamenti 12 Le regioni con RT sopra uno ...