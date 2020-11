“Ti faccio morire come Samuel Paty”: 19enne francese condannato a 18 mesi di carcere (Di sabato 28 novembre 2020) Ha minacciato di fare morire un professore “come Samuel Paty“, il docente decapitato in strada a Parigi per avere mostrato in classe le caricature di Maometto, ed è stato condannato a 18 mesi di carcere dal tribunale di Nizza. Giudicato per direttissima, l’imputato 19enne ha spiegato ieri – riferisce il quotidiano Nice Matin – che si era trattato di “uno scherzo” destinato unicamente a farsi notare da una ragazza. Una ipotesi rigettata dall’accusa e dai giudici. Il giovane, che ha già fatto la maturità, aveva saputo dello scontro avvenuto in una classe tra gli studenti e un professore 30enne, che chiedeva spiegazioni ad alcuni allievi, sospettati di aver copiato ad una simulazione dell’esame di maturità. Il diciannovenne era riuscito a procurarsi l’indirizzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Ha minacciato di fareun professore “Paty“, il docente decapitato in strada a Parigi per avere mostrato in classe le caricature di Maometto, ed è statoa 18didal tribunale di Nizza. Giudicato per direttissima, l’imputatoha spiegato ieri – riferisce il quotidiano Nice Matin – che si era trattato di “uno scherzo” destinato unicamente a farsi notare da una ragazza. Una ipotesi rigettata dall’accusa e dai giudici. Il giovane, che ha già fatto la maturità, aveva saputo dello scontro avvenuto in una classe tra gli studenti e un professore 30enne, che chiedeva spiegazioni ad alcuni allievi, sospettati di aver copiato ad una simulazione dell’esame di maturità. Il diciannovenne era riuscito a procurarsi l’indirizzo ...

