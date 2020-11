Sorprendente | 9 italiani su 10 non amano squat e addominali

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 28 novembre 2020) Non piacciono, piegamenti,, e tanti altri basilari esercizi di ginnastica, importanti per rafforzare i muscoli e quindi tutto il fisico: infatti, quasi novesu 10 (88.7%) non praticano a sufficienza questi esercizi essenziali per salute e stabilità del fisico, li praticano al massimo una volta a settimana, se non per nulla. È il quadro che emerge da un maxi studio senza precedenti pubblicato sulla rivista Plos One e basato sul confronto tra 28 paesi. L'Italia appare 19ma in questa classifica, dopo Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania e molti altri paesi. Condotto da esperti dell'Università del Queensland Meridionale in Australia, lo studio mostra che in media più di 3 adulti su 4 in Europa non fanno questo tipo di esercizi.I più virtuosi sono gli islandesi che in oltre un caso su 2 praticano il rafforzo ...