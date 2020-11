“Sono tutti morti”, la reazione di Clementino fa impazzire il web (Di sabato 28 novembre 2020) Clementino si è reso protagonista di un siparietto decisamente esilarante a The Voice Senior con una delle concorrenti di ieri sera, Laura Grey. The Voice Senior ha esordito su Rai 1, venerdì 27 novembre 2020, il ritorno di Antonella Clerici in prima serata ha conquistato il pubblico, grazie anche alla presenza di concorrenti davvero eccezionali. Tra questi Laura Grey, una vecchia conoscenza di Gigi D’Alessio, che ha immediatamente conquistato con la sua voce il cantante partenopeo e Loredana Bertè, scegliere tra i due team non è stato facile, tuttavia ha dato vita a un siparietto decisamente esilarante. Protagonista della gag anche Clementino che con le sue espressioni facciali e le sue battute ha davvero fatto impazzire il web, ecco quindi cosa è successo nella prima puntata di The Voice. LEGGI ... Leggi su chenews (Di sabato 28 novembre 2020)si è reso protagonista di un siparietto decisamente esilarante a The Voice Senior con una delle concorrenti di ieri sera, Laura Grey. The Voice Senior ha esordito su Rai 1, venerdì 27 novembre 2020, il ritorno di Antonella Clerici in prima serata ha conquistato il pubblico, grazie anche alla presenza di concorrenti davvero eccezionali. Tra questi Laura Grey, una vecchia conoscenza di Gigi D’Alessio, che ha immediatamente conquistato con la sua voce il cantante partenopeo e Loredana Bertè, scegliere tra i due team non è stato facile, tuttavia ha dato vita a un siparietto decisamente esilarante. Protagonista della gag ancheche con le sue espressioni facciali e le sue battute ha davvero fattoil web, ecco quindi cosa è successo nella prima puntata di The Voice. LEGGI ...

