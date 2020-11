Serie A | Cagliari orfano di Nandez contro lo Spezia | le contromisure

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) È giunta nella serata di ieri la notizia di un nuovo caso di positività al Coronavirus tra le fila del. Si tratta di Nahitan, già out in via precauzionale dagli schemi tattici di Di Francesco, a seguito del contagio del connazionale Godin. Si complica la situazione per il tecnico rossoblù che, oltre ai due uruguaiani, è costretto a fare a meno, sempre a causa del virus, anche di Giovanni Simeone. Il gruppo, adesso, dovrà fare quadrato in vista dell’impegno di domani con lo, una delle compagini più sorprendenti dellaA. Incubo Coronavirus per il: ancheè out Nahitanè risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo una nota ufficiale delgiunta nella serata di ieri, a poche ore di distanza ...