Prove libere 3 Gp Bahrain: Verstappen c'è (Di sabato 28 novembre 2020) Le Prove libere 3 del Gp del Bahrain si sono concluse da poco. Terza sessione dedicata alla prova del ritmo qualifica e del giro veloce in gara. Una sessione condizionata dalle condizioni della pista, più calda rispetto a quella prevista per le qualifiche. Infatti, le qualifiche si svolgeranno in notturna e il calo della temperatura influirà notevolmente sui tempi delle vetture. Prove libere 3 Gp Bahrain: quale qualifica attende la Ferrari? Piccoli miglioramenti per la Ferrari rispetto alla giornata di ieri. Il team ha scaricato la vettura facendo guadagnare ai piloti circa 2-3 km sul rettilineo. La vettura però fatica terribilmente. Il motore in piste come queste è davvero un avversario ineluttabile per la scuderia italiana. Infatti sia Vettel che Leclerc non vanno oltre ...

