Nubifragio in Sardegna: 3 vittime nel nuorese, Bitti allagata

Il violento nubifragio che sta colpendo la Sardegna, in allerta rossa per il maltempo da ieri, ha causato almeno 3 vittime e un disperso nel nuorese. Il paesino di Bitti è stato isolato, con le linee telefoniche messe fuori uso dal violento acquazzone. Nubifragio anche a Cagliari, colpita da una violenta grandinata, e a Oristano. I Vigili del Fuoco sono a lavoro sugli ingenti danni, con almeno 150 interventi nella mattinata. Il centro dell'isola la zona più colpita.

Sardegna, 3 le vittime nel nuorese

Bitti, poco più di 2mila anime in provincia di Nuoro, è stato colpito da un violento nubifragio, che ha causato 3 vittime e un disperso. Una donna è morta rimanendo intrappolata ...

Il violento nubifragio che sta colpendo la Sardegna, in allerta rossa per il maltempo da ieri, ha causato almeno 3 vittime e un disperso nel nuorese. Il paesino di Bitti è stato isolato, con le linee ...

Nubifragio in Sardegna, la Lega: "Subito fondi per le comunità più colpite"

CAGLIARI. Bitti piange due vittime. E i disagi causati dal nubifragio che si è abbattuto oggi sulla Sardegna sono enormi. Per questo la Lega ha chiesto di discutere interventi immediati e urgenti a so ...

