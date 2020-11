Maradona, questa sera la Rai lo ricorda con uno speciale (Di sabato 28 novembre 2020) questa sera su Rai 1 alle 21.50 uno speciale su Maradona. La Rai omaggia Diego Armando Maradona: l'ultimo saluto a un fuoriclasse del nostro tempo. Diego nei grandi show del sabato sera e nelle parole ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 novembre 2020)su Rai 1 alle 21.50 unosu. La Rai omaggia Diego Armando: l'ultimo saluto a un fuoriclasse del nostro tempo. Diego nei grandi show del sabatoe nelle parole ...

Ultime Notizie dalla rete : Maradona questa Maradona, a Napoli questa sera alle 20:45 un applauso dai balconi Vesuvio Live Napoli, ass. Borriello: "Lo stadio sarà intitolato a Maradona, resta da capire il nome esatto. Statua? Possibile"

Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss parlando della possibilità di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona, d ...

Napoli, il sacrario di Maradona con i cimeli salvati dentro lo stadio San Paolo

Saranno conservati all'interno dello stadio San Paolo i cimeli lasciati dai tifosi napoletani all'esterno dell'impianto in ricordo di Diego Armando Maradona. «Abbiamo ...

