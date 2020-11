Maltempo, due morti nel Nuorese (Di sabato 28 novembre 2020) Le vittime erano una coppia di anziani. Disperso un agricoltore che era in un pick up travolto da un fiume di fango Leggi su repubblica (Di sabato 28 novembre 2020) Le vittime erano una coppia di anziani. Disperso un agricoltore che era in un pick up travolto da un fiume di fango

