La curva dei contagi e dei ricoveri si appiattisce. Ma 10 regioni sono ancora a rischio alto. No dell'Iss a spostamenti e raduni a Natale (Di sabato 28 novembre 2020) "La curva sta decrescendo sia per quanto riguarda i casi sintomatici che i positivi. Ed anche la curva dell'occupazione di posti letto nell'area medica e terapia intensiva si sta appiattendo. La situazione in Italia è a metà, regioni dove l'incidenza mostra una decrescita e alcune regioni che mostrano una crescita. In questa fase ci aspettiamo una riduzione progressiva dei casi. Ma la realtà italiana è diversificata". Dopo settimane di cattive notizie, sul fronte della pandemia qualcosa comincia a cambiare, almeno a sentire in conferenza stampa, oggi, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, rispettivamente presidente dell'Istituto superiore della sanità e del Consiglio superiore della sanità. Ma guai pensare ad un "liberi tutti". "Dieci regioni sono a rischio ...

