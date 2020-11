Italia "un po' a metà". L'Iss registra i progressi, ma "10 Regioni ancora a rischio" (Di sabato 28 novembre 2020) La curva è in decrescita anche se la situazione in Italia è un po’ a metà. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Ci sono segnali di riduzione dei casi in tutta Europa come in Italia, ha spiegato. “La velocità di trasmissione sta rallentando ed anche l’incidenza su 100 mila abitanti inizia a deflettere” e “sta avvenendo in maniera significativa in tutto il Paese”. La curva relativa all’occupazione dei posti letto e di terapie intensive va verso l’appiattimento. Mentre il segnale dei decessi è ancora molto elevato. “Il quadro della valutazione del rischio complessiva è cambiato ma ci sono ancora dieci Regioni a rischio alto. ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) La curva è in decrescita anche se la situazione inè un po’ a. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Ci sono segnali di riduzione dei casi in tutta Europa come in, ha spiegato. “La velocità di trasmissione sta rallentando ed anche l’incidenza su 100 mila abitanti inizia a deflettere” e “sta avvenendo in maniera significativa in tutto il Paese”. La curva relativa all’occupazione dei posti letto e di terapie intensive va verso l’appiattimento. Mentre il segnale dei decessi èmolto elevato. “Il quadro della valutazione delcomplessiva è cambiato ma ci sonodiecialto. ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - mante : Capisco che faccia gioco a Conte fare confusione ma con la seconda ondata in Italia Ferragosto non c’entra granché.… - datmnguyen : RT @rtl1025: ?? La #curva è in decrescita anche se la situazione in #Italia è un po' a metà. Così il presidente dell'Istituto Superiore di S… - robertopontillo : RT @rtl1025: ?? La #curva è in decrescita anche se la situazione in #Italia è un po' a metà. Così il presidente dell'Istituto Superiore di S… - SkyTG24 : Covid-19, Brusaferro: “Curva decresce ma situazione in Italia è un po' a metà” -

Ultime Notizie dalla rete : Italia metà Operatori in trincea: ‘Investiamo sul prodotto’ TTG Italia