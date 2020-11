Il monito dell'infermiera simbolo: "Preoccupatevi di non farlo in ospedale il pranzo di Natale" (Di sabato 28 novembre 2020) Post su facebook di Elena Pagliarini, l'operatrice sanitaria fotografata addormentata con il capo sulla scrivania stremata durante la prima ondata della pandemia. La donna poi si era ammalata di Covid. Leggi su repubblica (Di sabato 28 novembre 2020) Post su facebook di Elena Pagliarini, l'operatrice sanitaria fotografata addormentata con il capo sulla scrivania stremata durante la prima ondataa pandemia. La donna poi si era ammalata di Covid.

Il monito dell'infermiera simbolo: "Preoccupatevi di non farlo in ospedale il pranzo di Natale"

Solo che a scrivere il post non è un utente qualsiasi ma Elena Pagliarini, l'infermiera dell'ospedale maggiore di Cremona diventata simbolo dell'abnegazione degli operatori sanitari che hanno ripreso ...

