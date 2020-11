GFVIP: minacce per Giulia Salemi, utilizzati metodi particolari (Di sabato 28 novembre 2020) Un messaggio per Giulia Salemi ha scosso l’animo della bella influencer piacentina, l’accusa arriva con una metodologia particolare. Giulia Salemi (Instagram)Nella casa del Grande Fratello non si possono dormire sonni tranquilli, nemmeno quando le acque sono apparentemente calme. Cosi anche chi entra nel gioco cercando di mantenere un profilo basso, alla fine rischia di terminare nell’occhio del ciclone. Giulia Salemi è una delle ultime concorrenti entrate tardi nella casa, cosi come Selvaggia Roma o i già eleminati Paolo Brosio e Stefano Bettarini. Un secondo ingresso, per la verità, visto che la Salemi aveva già partecipato al programma nel 2018. In questa nuova avventura nella casa più spiata d’Italia, la bella influencer ha fin da subito chiarito ... Leggi su kronic (Di sabato 28 novembre 2020) Un messaggio perha scosso l’animo della bella influencer piacentina, l’accusa arriva con una metodologia particolare.(Instagram)Nella casa del Grande Fratello non si possono dormire sonni tranquilli, nemmeno quando le acque sono apparentemente calme. Cosi anche chi entra nel gioco cercando di mantenere un profilo basso, alla fine rischia di terminare nell’occhio del ciclone.è una delle ultime concorrenti entrate tardi nella casa, cosi come Selvaggia Roma o i già eleminati Paolo Brosio e Stefano Bettarini. Un secondo ingresso, per la verità, visto che laaveva già partecipato al programma nel 2018. In questa nuova avventura nella casa più spiata d’Italia, la bella influencer ha fin da subito chiarito ...

vooztv : #MassimilianoMorra avrebbe ricevuto delle minacce da parte di qualcuno dell’ #AresGate. Nella puntata di domani (sa… - caroomicheli : Si certo per poi ricevere aerei contro lei insulti, minacce ecc da parte vostra #gregorelli #gfvip - caroomicheli : Quelli che dicono che GS esagera non avete vissuto quello che ha vissuto. I fan di Monte avevano inviato un aereo c… - MelaniaBen2211 : RT @iamstrongx7: #gfvip Massimiliano già nel confronto aveva detto a Rosalinda che lui aveva ricevuto minacce, messaggi ec...pensate cosa è… - Tellynaa : RT @king_del_trash: Mi aspettavo parole diverse da Massimiliano? SI Però poi penso al fidanzato di Rosalinda che entra in casa per dirle d… -