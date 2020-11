Feltri padre dice che Laura Boldrini deve scusarsi con Feltri figlio (Di sabato 28 novembre 2020) «Dovrei rimproverare mio figlio Mattia, direttore di HuffPost, per non aver pubblicato lo sproloquio di Laura Boldrini perché conteneva una aspra critica nei miei confronti? Infatti, quel che dice di me la ex presidente della Camera non ha alcuna importanza, trattandosi non solo di fregnacce miserabili ma soprattutto di falsità. La signora mi accolla frasi e concetti che non mi sono mai sognato di esprimere. Non ho mai sostenuto su Libero che la responsabilità dello stupro commesso da Genovese sia da attribuire a chi lo ha subito». È quanto ha scritto Vittorio Feltri sulle pagine del giornale di cui è direttore editoriale, tornando sulla vicenda dell’articolo scritto dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini per HuffPost, giornale diretto da suo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 novembre 2020) «Dovrei rimproverare mioMattia, direttore di HuffPost, per non aver pubblicato lo sproloquio diperché conteneva una aspra critica nei miei confronti? Infatti, quel chedi me la ex presidente della Camera non ha alcuna importanza, trattandosi non solo di fregnacce miserabili ma soprattutto di falsità. La signora mi accolla frasi e concetti che non mi sono mai sognato di esprimere. Non ho mai sostenuto su Libero che la responsabilità dello stupro commesso da Genovese sia da attribuire a chi lo ha subito». È quanto ha scritto Vittoriosulle pagine del giornale di cui è direttore editoriale, tornando sulla vicenda dell’articolo scritto dall’ex presidente della Cameraper HuffPost, giornale diretto da suo ...

lauraboldrini : Ecco il mio intervento per il blog di HuffPost che il direttore Mattia Feltri ha deciso di non pubblicare perché ch… - gaiatortora : cara @lauraboldrini ho avuto modo di dire la mia sull articolo di Feltri padre. E credo con garbo.Penso si debba co… - MrMyskin : Boldrini, Feltri (padre e figlio) e l'inevitabile vastità... - lesexenrose : RT @lauraboldrini: Ecco il mio intervento per il blog di HuffPost che il direttore Mattia Feltri ha deciso di non pubblicare perché chiamav… - giornalettismo : Vittorio Feltri torna sulla vicenda dall'articolo scritto da Boldrini per HuffPost in relazione al caso Genovese -