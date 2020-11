Coronavirus | ecco chi si è arricchito | le due domande a cui il governo Conte deve dare delle risposte

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) Mi capita spesso di imbattermi in persone con due mascherine, una sopra l'altra. Stamane ho chiesto a una elegante signora milanese il motivo di tale prudenza estrema; la risposta mi ha lasciato senza commenti. Visto che quella più professionale era ormai oltre il limite di tempo consentito ne indossava una chirurgica sotto, ma manteneva quella più professionale perché esteticamente più bella. Respirava cioè chissà quali porcherie, connesse all'uso improprio di una maschera professionale per veicolare un messaggio di eleganza. Unatante assurdità legate al virus. Oggi la Qantas, la compagnia di bandiera australiana, ha preannunciato che chiederà un passaporto sanitario comprovante l'avvenuta vaccinazione anti Covid per poter volare su tratte intercontinentali. Il mondo sembra quindi andeciso e compatto verso la vaccinazione di massa e ...