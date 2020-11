Che fine farà lo stadio Flaminio? (Di sabato 28 novembre 2020) È inutilizzato da più di dieci anni e molto deteriorato, ma un nuovo piano di conservazione potrebbe cambiarne il futuro Leggi su ilpost (Di sabato 28 novembre 2020) È inutilizzato da più di dieci anni e molto deteriorato, ma un nuovo piano di conservazione potrebbe cambiarne il futuro

tancredipalmeri : È stato un giorno per le strade di Napoli che mi ha completamente prosciugato e ha assorbito le mie emozioni. E al… - SirDistruggere : Arcuri ci rivela che l'app Immuni non ha funzionato, mentre in Asia sì e non se ne capacita.Arcuri, te lo spiego io… - SimoneGambino : Maldini conferma l’interesse del Milan per @FlorianThauvin a @telefoot_chaine: 'E' un giocatore che sarà a fine con… - b4rbarann : RT @nakaharaschuya: e per chi non se la sente di farlo, it’s totally valid !!! non sentitevi in difetto perché non lo siete per niente, all… - unpred1ct4ble_ : RT @jupitears: stasera sono particolarmente giù perché non riesco a vedere la fine di questa pandemia vorrei solo che qualcuno mi abbraccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Che fine hanno fatto le osservazioni contro la ferrovia Malpensa-Gallarate? malpensa24.it Il pasticcere che assume: «Ma non accetto più condizioni su domenica e weekend»

BELLUNO «Ah, si lavora anche di domenica? Allora no, non ci sto». Sono i giovani d'oggi. Non tutti, certo. Ma una buona fetta. Per lo meno quelli che si presentano ai colloqui ...

Il Covid dimezza gli introiti della ristorazione

La zona arancione in Piemonte, in Lombardia e in Calabria non dà grande sollievo ai ristoranti, che continueranno a poter operare solo con l’asporto. Meno restrizioni il Liguria e in Sicilia, che dive ...

BELLUNO «Ah, si lavora anche di domenica? Allora no, non ci sto». Sono i giovani d'oggi. Non tutti, certo. Ma una buona fetta. Per lo meno quelli che si presentano ai colloqui ...La zona arancione in Piemonte, in Lombardia e in Calabria non dà grande sollievo ai ristoranti, che continueranno a poter operare solo con l’asporto. Meno restrizioni il Liguria e in Sicilia, che dive ...