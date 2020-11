Boga: 'Napoli? Rimasto a Sassuolo per crescere' (Di sabato 28 novembre 2020) L'attaccante del Sassuolo Boga, accostato al Napoli durante l'ultimo mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. ' Il mancato trasferimento al Napoli non è dipeso dal virus. Ho parlato con il Sassuolo e abbiamo deciso che per la mia crescita sarebbe stato meglio restare un altro anno. Qui ... Leggi su 100x100napoli (Di sabato 28 novembre 2020) L'attaccante del, accostato aldurante l'ultimo mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. ' Il mancato trasferimento alnon è dipeso dal virus. Ho parlato con ile abbiamo deciso che per la mia crescita sarebbe stato meglio restare un altro anno. Qui ...

