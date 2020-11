Belen Rodriguez: svelati i guadagni delle sue società (Di sabato 28 novembre 2020) Lo scorso ottobre Belen Rodriguez, intervistata da Il Fatto Quotidiano, aveva parlato dei suoi guadagni divisi fra televisione e Instagram, omettendo però quelli delle sue società, la Icona Production, di cui ha il 50% delle azioni e la The Family Factory, di cui possiede l’80%. A farle in conti in tasca su quella società che gestisce modelli e attori è stato il portale Il Tempo, che ha scritto: “Il terzo bilancio della Icona Production ha chiuso il 2019 con ricavi per oltre 1,1 milioni di euro raddoppiati dai 530mila euro dell’esercizio precedente e un utile in progresso da 53mila a 76mila euro”. E ancora: “The Family Factory il cui bilancio mostra ricavi per 1,1 milioni, ha venduto lo scorso anno il 49% di Cotril Salons, ambizioso progetto di costruzione di una ... Leggi su biccy (Di sabato 28 novembre 2020) Lo scorso ottobre, intervistata da Il Fatto Quotidiano, aveva parlato dei suoidivisi fra televisione e Instagram, omettendo però quellisue, la Icona Production, di cui ha il 50%azioni e la The Family Factory, di cui possiede l’80%. A farle in conti in tasca su quellache gestisce modelli e attori è stato il portale Il Tempo, che ha scritto: “Il terzo bilancio della Icona Production ha chiuso il 2019 con ricavi per oltre 1,1 milioni di euro raddoppiati dai 530mila euro dell’esercizio precedente e un utile in progresso da 53mila a 76mila euro”. E ancora: “The Family Factory il cui bilancio mostra ricavi per 1,1 milioni, ha venduto lo scorso anno il 49% di Cotril Salons, ambizioso progetto di costruzione di una ...

