Violenta rissa in Parlamento: volano calci, pugni e pezzi di maiale. Il video diventa virale (Di venerdì 27 novembre 2020) Una rissa mai vista. A Taiwan è andata di scena una furibonda rissa in Parlamento. I deputati sono arrivati al punto di lanciarsi interiora di maiale in aula. A dividere i politici un progetto di legge vicino alla sua attuazione che consentirebbe l’importazione di carne di maiale e manzo dagli Stati Uniti. Il premier taiwanese Su Tseng-chang avrebbe dovuto fornire ai legislatori un rapporto politico programmato sul caso, ma i deputati del partito di opposizione del Partito nazionalista (il Kuomingtang) hanno immediatamente bloccato il suo tentativo di parlare scaricando sacchi di interiora di maiale. I parlamentari del Partito Democratico Progressista (DPP) hanno tentato invano di fermarli, dando vita alla rissa nel video. rissa in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Unamai vista. A Taiwan è andata di scena una furibondain. I deputati sono arrivati al punto di lanciarsi interiora diin aula. A dividere i politici un progetto di legge vicino alla sua attuazione che consentirebbe l’importazione di carne die manzo dagli Stati Uniti. Il premier taiwanese Su Tseng-chang avrebbe dovuto fornire ai legislatori un rapporto politico programmato sul caso, ma i deputati del partito di opposizione del Partito nazionalista (il Kuomingtang) hanno immediatamente bloccato il suo tentativo di parlare scaricando sacchi di interiora di. I parlamentari del Partito Democratico Progressista (DPP) hanno tentato invano di fermarli, dando vita allanelin ...

