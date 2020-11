Uomini e Donne, sparisce il mitico stacchetto musicale e ne compare un altro: ecco per quale motivo (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella puntata andata in onda il 26 novembre 2020 su Canale 5, Uomini e Donne ha cambiato musica proponendo un nuovo jingle che ha lasciato gli estimatori del dating show a bocca aperta: per quale motivo è sparito l’iconico stacchetto musicale? Uomini e Donne, sparisce il mitico stacchetto musicale e ne compare un altro Tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella puntata andata in onda il 26 novembre 2020 su Canale 5,ha cambiato musica proponendo un nuovo jingle che ha lasciato gli estimatori del dating show a bocca aperta: perè sparito l’iconicoile neunTra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - ItalianNavy : È in arrivo il calendario della #MarinaMilitare 2021! Una scia lunga 160 anni. La traccia indelebile di missioni, o… - SabrinaSalerno : Siamo noi, donne e madri ad infondere ai nostri figli il rispetto, l’amore e la fiducia in se stessi perché un doma… - selan37 : @ProVitaFamiglia @LaVeritaWeb Catechismo Chiesa Cattolica 2358. Un numero non trascurabile di uomini e di donne pre… - annaplath : RT @northamlet: quando gli “studiosi” tardo medievali scoprirono l’esistenza della clitoride furono angosciati da questa possibilità di aut… -