oppiniresta | su Twitter vola il sostegno dei fan a Francesco Oppini

Leggi su gossipblog

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il popolo dei social, nelle scorse ore, ha fatto sentire la propria voce, lanciando l’hashtag(prima in tendenza sudopo un paio d’ore)., questa settimana in nomination contro Rosalinda Cannavò, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, sta valutando la possibilità di lasciare il ‘Grande Fratello Vip 5’, dopo la scadenza del contratto ad inizio dicembre. Da un lato, la voglia di terminare l’avventura assieme agli amici (in primis il fido Tommaso Zorzi). Dall’altra parte, invece, la voglia di riabbracciare gli affetti di sempre (mamma Alba Parietti, la fidanzata Cristina Tomasini), il desiderio di passare le vacanze natalizie in famiglia e di mettere a posto alcune situazioni lavorative.resta: ...