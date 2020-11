LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: tra poco il via della FP1, Ferrari e Leclerc in cerca del miglior set-up (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53: Quest’anno si arriva in Bahrain a giochi fatti e questo dato non avrà l’attenzione che meritava negli scorsi anni. 11.50: Le eccezioni, purtroppo, sono tutte targate Ferrari: Massa nel 2007 e 2008, Alonso nel 2010 e Vettel nel 2017 e 2018. Era quindi lecito pensare che se un pilota vinceva e…non guidava una Ferrari, sarebbe diventato campione. 11.47: Il GP del Bahrain generalmente era piazzato ad inizio anno ed era una cartina tornasole importante per fiutare il potenziale campione del mondo. Fare bene qui infatti era garanzia di titolo: 10 volte su 15 il pilota che ha vinto in Bahrain si è poi rivelato campione a fine anno. 11.44: 8 podi senza vittorie sono un record per un pilota in un circuito, condiviso con Alonso, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53: Quest’anno si arriva ina giochi fatti e questo dato non avrà l’attenzione che meritava negli scorsi anni. 11.50: Le eccezioni, purtroppo, sono tutte targate: Massa nel 2007 e 2008, Alonso nel 2010 e Vettel nel 2017 e 2018. Era quindi lecito pensare che se un pilota vinceva e…non guidava una, sarebbe diventato campione. 11.47: Il GP delgeneralmente era piazzato ad inizio anno ed era una cartina tornasole importante per fiutare il potenziale campione del mondo. Fare bene qui infatti era garanzia di titolo: 10 volte su 15 il pilota che ha vinto insi è poi rivelato campione a fine anno. 11.44: 8 podi senza vittorie sono un record per un pilota in un circuito, condiviso con Alonso, ...

motorboxcom : Comincia un altro bel weekend di #F1. Seguite con noi in #DIRETTA la cronaca #LIVE delle #PL1 #FP1 #BahrainGP:… - Salvuss : Comincia un altro bel weekend di #F1. Seguite con noi in #DIRETTA la cronaca #LIVE delle #PL1 #FP1 #BahrainGP:… - FormulaPassion : #F1 | Segui in diretta con noi le #FP1 del #BahrainGP ???? - Motorsport_IT : #F1 | Seguite LIVE con - OA_Sport : LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: si comincia alle 12.00 con la FP1, Ferrari e Leclerc in cerca del miglior set-up -