L’isola delle coppie | l’attore Faizon Love fa causa alla Universal per un poster discriminatorio

Faizon Love, uno degli attori del film L'isola delle coppie, ha fatto causa alla Universal per un controverso poster realizzato per il mercato internazionale. Come riportato dall'Hollywood Reporter, è l'evoluzione di una disputa che risale già al 2009, quando il lungometraggio uscì nelle sale: la storia è infatti quella di quattro coppie che vanno tutte in vacanza insieme, ma sulle locandine internazionali ne appaiono solo tre.

