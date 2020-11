Inter, parla Zhang: “Obiettivo gettare basi per tornare a vincere”. E su Conte… (Di venerdì 27 novembre 2020) Zero a due. E' questo il risultato finale maturato mercoledì sera a San Siro.Una vittoria, quella conquistata dal Real Madrid ai danni dell’Inter in occasione della sfida valida per la quarta giornata del Girone B di Champions League, centrata grazie alla rete messa a segno da Eden Hazard dal dischetto e da un autogol di Achraf Hakimi. Una prestazione tutt'altro che brillante che non è certamente passata inosservata. Sul banco degli imputati sono finiti soprattutto Arturo Vidal e Antonio Conte."In Conte abbiamo indentificato le qualità professionali e umane per creare una mentalità vincente - ha dichiarato il presidente dell'Inter, Steven Zhang, nel suo discorso durante l'assemblea dei soci nerazzurri -. All'inizio dell'anno scorso ci eravamo posti l'obiettivo di mettere solide basi per costruire una nuova era che in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) Zero a due. E' questo il risultato finale maturato mercoledì sera a San Siro.Una vittoria, quella conquistata dal Real Madrid ai danni dell’in occasione della sfida valida per la quarta giornata del Girone B di Champions League, centrata grazie alla rete messa a segno da Eden Hazard dal dischetto e da un autogol di Achraf Hakimi. Una prestazione tutt'altro che brillante che non è certamente passata inosservata. Sul banco degli imputati sono finiti soprattutto Arturo Vidal e Antonio Conte."In Conte abbiamo indentificato le qualità professionali e umane per creare una mentalità vincente - ha dichiarato il presidente dell', Steven, nel suo discorso durante l'assemblea dei soci nerazzurri -. All'inizio dell'anno scorso ci eravamo posti l'obiettivo di mettere solideper costruire una nuova era che in ...

