I numeri in chiaro Il virologo Maga | «Un errore alleggerire le misure adesso Avrei aspettato un’altra settimana»

Il trend in calo dei contagi da Covid-19 registrato anche oggi dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile, continua a creare fermento riguardo il possibile alleggerimento delle misure restrittive sul territorio nazionale. Mentre nelle ultime ore il ministro Speranza ha annunciato il passaggio da zona rossa ad arancione di Lombardia, Calabria e Piemonte, anche i numeri delle terapie intensive hanno per il secondo giorno consecutivo fatto registrare il segno meno: oggi – 64. Il rischio di fare il passo più lungo della gamba però sembrerebbe ancora un reale pericolo che, analizzando i numeri delle ultime 24 ore, il virologo professor Giovanni Maga decide di spiegare a Open. «L'andamento è sicuramente positivo. Terapie intensive e ricoveri sono in calo e si individua una riduzione importante anche ...

