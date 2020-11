I grandi vantaggi di mangiare regolarmente noccioline

Leggi su virali.video

(Di venerdì 27 novembre 2020) Se sei un amante di arachidi e, allora sarai felice di leggere quest’articolo. Le arachidi, infatti, oltre ad essere molto gustose, apportano anche tanti benefici per la salute grazie al loro alto valore nutrizionale e calorico, con cui contribuiscono alla perdita di peso. Ovviamente è importante consumarle nel modo corretto, senza cadere negli eccessi, che fanno sempre male. Innanzitutto le arachidi sono un’ottima fonte di vitamina B3, fondamentale per il nostro sistema nervoso. In questo modo si possono prevenire malattie come l’Alzheimer. Sono, inoltre, alimenti ricchi di antiossidanti, e per questo sono ideali per prevenire l’invecchiamento precoce o alcune malattie cardiache. Sono, infatti, ricche di vitamina E che aiuta a combattere i radicali liberi.una quantità ragionevole di arachidi al giorno può aiutare anche a ...