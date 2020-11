Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli | dopo la tempesta torna il sereno

(Di venerdì 27 novembre 2020) E’ stata una giornata di musi lunghi, di sguardi strani, di recriminazioni, di una crisi vera e propria, quella di ieri tra. Ci sono state molte cose che non sono piaciute nelle ultime ore al, a partire dal fatto che qualche giorno fa, quando è volato un aereo sulla casa del GF VIP 5, lanon gli abbia voluto dare neppure un bacio a stampo. L’ex velino poi ancora una volta si è sentito offeso dalle parole dellache sembra aver parlato di lui come di un ragazzino senza attributi, cosa che proprio non riesce a mandare giù. E così nel corso della giornata di ieri,si confidava prima con le ragazze poi con Enock e Francesco Oppini mentreparlava con ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Mino Magli non si ferma. E spara nuovamente ad alzo zero contro l'ex fidanzata Elisabetta Gregoraci dalle pagine del settimanale Oggi. Che publbica in esclusiva una sua lettera inedita. Scritta senza ...