Cyberbullismo, 1 su 8 vittima negli ultimi mesi. In Dad fioccano le 'prese in giro' verso compagni e prof (Di venerdì 27 novembre 2020) I risultati di una ricerca effettuata dall'Associazione Di.Te., assieme a Skuola.net e all'Università Politecnica delle Marche, in occasione della IV Giornata sulle Dipendenze Tecnologiche. Il 77% - ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) I risultati di una ricerca effettuata dall'Associazione Di.Te., assieme a Skuola.net e all'Università Politecnica delle Marche, in occasione della IV Giornata sulle Dipendenze Tecnologiche. Il 77% - ...

Kim_Beatrics : @kimmanuela Solo una volta sono stata vittima di cyberbullismo, adesso è acqua passata. Manu tu vali tantissimo e… - itscammen : Vi prego, prima di qualsiasi cosa vogliate dire, pensateci. Perché l'altra persona potrebbe rimanerci male. Per fav… - SirDistruggere : @marghemiaao Aggiungo anche il cyberbullismo, visto che la legge in vigore tutela solo i minori e la vittima è minorenne. - sancaveneta : ?????????? ???????? ?????? ???? ?????????? ?? Ancora oggi si scambia la #vittima con il #carnefice. Non si può tollerare l’utilizzo di… - women_toponymy : -