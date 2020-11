Covid, ok Parlamento Ue a esenzione Iva su vaccini e test (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Ue per esentare i futuri vaccini e i kit per i test Covid dall'Iva fino alla fine della pandemia. Lo rende noto il commissario Ue per l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) Ileuropeo ha approvato la proposta della Commissione Ue per esentare i futurie i kit per idall'Iva fino alla fine della pandemia. Lo rende noto il commissario Ue per l'...

BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Ue per esentare i futuri vaccini e i kit per i test Covid dall'Iva fino alla fine della pandemia. Lo rende noto il ...

