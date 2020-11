Biathlon | startlist e pettorali 20 km Kontiolahti 2020 Programma | orari | tv | numeri degli azzurri

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020) La Coppa del Mondo-2021 dista finalmente per partire. Domani, sabato 28 novembre, nella località disi apriranno le danze con le due prove individuali, un immediato gustoso piatto principale che insieme alle sprint di domenica formano ildella prima delle due settimane in Finlandia dove partirà una nuova rincorsa alla Sfera di Cristallo. Il settore maschile dovrà fare i conti con l’impatto dell’assenza del campione francese Martin Fourcade, ritiratosi a marzo. Dopo aver intrattenuto per anni con la sua classe dentro e fuori alla pista, verrà dunque a mancare la consueta battaglia con il norvegese Johannes Bø che dopo due Coppe del Mondo consecutive partirà dunque in questo inverno come indiscusso punto di riferimento. Il classe 1993 ha mostrato negli ultimi due anni una condizione ...