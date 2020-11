Alla Camera è già Natale, primi aumenti ai vitalizi. Accolte le istanze di Meocci, Lainati & C. Assegni ritoccati fino al 60% in più (Di venerdì 27 novembre 2020) Tornano anche Alla Camera i primi ritocchini ai vitalizi. Ieri l’Ufficio di presidenza, sulla base della sentenza interpretativa sui tagli disposti con la delibera voluta dal presidente Roberto Fico, ha accolto 26 richieste di aumenti. Mentre i ricorsi presentati dagli ex parlamentari verranno discussi a dicembre, con una sentenza interpretativa appunto il Consiglio di giurisdizione ha modificato l’articolo della delibera Fico, che prevedeva la possibilità di maggiorare l’assegno ridotto anche del 50% per chi si trova in una situazione di indigenza ed è pure totalmente invalido. Il Consiglio ha ritenuto che basta anche uno solo dei requisiti per ottenere la maggiorazione ed ha anche eliminato il tetto del 50%. Sono ovviamente giunte istante a valanga e ieri sono state esaminate le posizioni di 19 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Tornano ancheritocchini ai. Ieri l’Ufficio di presidenza, sulla base della sentenza interpretativa sui tagli disposti con la delibera voluta dal presidente Roberto Fico, ha accolto 26 richieste di. Mentre i ricorsi presentati dagli ex parlamentari verranno discussi a dicembre, con una sentenza interpretativa appunto il Consiglio di giurisdizione ha modificato l’articolo della delibera Fico, che prevedeva la possibilità di maggiorare l’assegno ridotto anche del 50% per chi si trova in una situazione di indigenza ed è pure totalmente invalido. Il Consiglio ha ritenuto che basta anche uno solo dei requisiti per ottenere la maggiorazione ed ha anche eliminato il tetto del 50%. Sono ovviamente giunte istante a valanga e ieri sono state esaminate le posizioni di 19 ...

