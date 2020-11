Trovaprezzi it | lockdown spinge costo notebook ma rallenta abbigliamento

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Labitalia) - "Abbiamo notato un andamento dei prezzi medi di categoria in decrescita, come da aspettativa (dato ile la permanenza a casa), per le categorie dedicate all'. Tendenza inversa, invece, per iche hanno avuto un aumento rilevante ad aprile, influenzato da smartworking e didattica a distanza". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia. Da una rilevazione realizzata per Adnkronos/Labitalia emerge che il prezzo medio di una febbraio era pari a 811,77 euro, per arrivare a 1.1.51,65 euro ad aprile. A maggio si assiste ad unmento con un prezzo medio pari a 787,50 euro fino a 846,66 euro a luglio. Dal mese di agosto, invece, si assiste a un decremento del prezzo ...