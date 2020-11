Tra Jessica Alves il professor Lorenzetti è scontro: “Chiamo i miei avvocati e ti faccio un processo. Sei un mostro orrendo” (VIDEO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Il professor Lorenzetti attacca Jessica Alves Domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. In seconda serata la padrona di casa Barbara D’Urso ha invitato in studio Jessica Alves, ovvero l’ex Ken umano. Quest’ultima si è presentata davanti alle cinque sfere fasciata in un abito rosso molto sensuale e che metteva in evidenza le sue curve. Ma tutto ciò non è piaciuto per nulla al professor Lorenzetti che l’ha immediatamente attaccata criticando soprattutto i chirurghi che l’hanno resa un mostro privo di equilibrio ed armonia. “Accetto anche il tuo cambiamento nonostante mi sembri tardivo. Ma ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020) IlattaccaDomenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. In seconda serata la padrona di casa Barbara D’Urso ha invitato in studio, ovvero l’ex Ken umano. Quest’ultima si è presentata davanti alle cinque sfere fasciata in un abito rosso molto sensuale e che metteva in evidenza le sue curve. Ma tutto ciò non è piaciuto per nulla alche l’ha immediatamente attaccata criticando soprattutto i chirurghi che l’hanno resa unprivo di equilibrio ed armonia. “Accetto anche il tuo cambiamento nonostante mi sembri tardivo. Ma ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere ...

youareinmyhead_ : Ricapitolando: nuove foto di Arón per GQ, tra due giorni esce l’intervista, Jessica e Manu che commentano, tra tre… - thatsabbb_ : RT @greyscapshawj: la tensione sessuale tra me ?? e Jessica che si muove i capelli - silv___er : RT @greyscapshawj: la tensione sessuale tra me ?? e Jessica che si muove i capelli - greyscapshawj : la tensione sessuale tra me ?? e Jessica che si muove i capelli - lolonoexiste : @psychosaru tag yourself io sono un misto tra rosalie e jessica -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Jessica Somiglianza tra Jessica Antonini e Jessica Cirasola Isa e Chia Rainbow AR: la nuova opera di Judy Chicago tra realtà aumentata e performance interattiva

Alla fine degli anni Sessanta Judy Chicago iniziò a realizzare la serie “Atmospheries” lavorando con la pirotecnica per riprodurre gli effetti dei fuochi d’artificio. Rainbow Ar è un’estensione di que ...

Sarah Jessica Parker: 50 anni da icona glamour per l’attrice di ‘Sex and the city’

Sarah Jessica Parker, l’ interprete della single più incallita di New York, compie 50 anni. Per festeggiare una delle icone della moda e del cinema, Sky Cinema Passion le dedicherà un’intera serata co ...

Alla fine degli anni Sessanta Judy Chicago iniziò a realizzare la serie “Atmospheries” lavorando con la pirotecnica per riprodurre gli effetti dei fuochi d’artificio. Rainbow Ar è un’estensione di que ...Sarah Jessica Parker, l’ interprete della single più incallita di New York, compie 50 anni. Per festeggiare una delle icone della moda e del cinema, Sky Cinema Passion le dedicherà un’intera serata co ...