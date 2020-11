«The Adam Project», Mark Ruffalo padre (su Netflix) di Ryan Reynolds (Di giovedì 26 novembre 2020) Due coetanei, legati, però, da un rapporto di genitorialità. Mark Ruffalo e Ryan Reynolds, scelti insieme a Catherine Keener, Zoe Saldana e Jennifer Garner per The Adam Project, sono stati chiamati ad interpretare l’uno il padre dell’altro. Nella pellicola Netflix, i cui tratti caratteristici sembrano essere discendenti diretti di Ritorno al futuro, Reynolds è un uomo determinato a riscattare il proprio passato. E un viaggio nel tempo, unitamente alla possibilità di ricongiungersi al padre e plasmare un futuro migliore, sembra regalargliene l’occasione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) Due coetanei, legati, però, da un rapporto di genitorialità. Mark Ruffalo e Ryan Reynolds, scelti insieme a Catherine Keener, Zoe Saldana e Jennifer Garner per The Adam Project, sono stati chiamati ad interpretare l’uno il padre dell’altro. Nella pellicola Netflix, i cui tratti caratteristici sembrano essere discendenti diretti di Ritorno al futuro, Reynolds è un uomo determinato a riscattare il proprio passato. E un viaggio nel tempo, unitamente alla possibilità di ricongiungersi al padre e plasmare un futuro migliore, sembra regalargliene l’occasione.

