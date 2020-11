Stadia flop? ' Questo è solo l' inizio | ci sono circa 400 giochi in sviluppo'

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 26 novembre 2020) È passato poco più di un anno dal 19 novembre 2019, giorno in cui Googleha debuttato sul mercato proponendo le basi di una visione del gaming che durante diverse presentazioni precedenti aveva quanto meno incuriosito se non addirittura affascinato anche diversi giocatori cosiddetti "hardcore". Tanti temevano che l'infrastruttura non avrebbe funzionato a pieno, che la connessione sarebbe stata poco stabile e godibile ma alla fine dei conti quello si è rivelato l'ultimo dei problemi per un servizio che secondo molti è destinato a finire nel cimitero di Google. La proposta, il catalogo di titoli, la mancanza di esclusive degne, il prezzo assurdo diusciti da anni che altrove si trovano per pochi spicciolialcune delle magagne di un servizio che in ambito cloud gaming ha bruciato praticamente tutti sui tempi ma che a ...