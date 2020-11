Shawn Mendes e Justin Bieber, cosa significa la nuova canzone «Monster» (Di giovedì 26 novembre 2020) Tutto ha un filo logico, nulla accade per caso. E, dopo aver guardato il documentario In Wonder su Netflix, vi renderete conto di quanto il nuovo singolo di Shawn Mendes e Justin Bieber, Monster, ne sia la naturale, inevitabile prosecuzione. Un sigillo, quasi. A raccontare la storia di un grande rispetto tra i due e di un'amicizia nata da un comune provenire e sentire, come accade in caso di di affinità elettive. Shawn adora Justin da quando aveva nove anni e lo pone come lume ispiratore per tutto quello che è arrivato a seguire: la passione per la musica, la dedizione, l'attenzione ai dettagli. Questa collaborazione racconta nitidamente la società che i due vivono e anche i mostri che la abitano o che sono insiti nell'inconscio. Quelli che innescano il buio, quelli ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Tutto ha un filo logico, nulla accade per caso. E, dopo aver guardato il documentario In Wonder su Netflix, vi renderete conto di quanto il nuovo singolo di, ne sia la naturale, inevitabile prosecuzione. Un sigillo, quasi. A raccontare la storia di un grande rispetto tra i due e di un'amicizia nata da un comune provenire e sentire, come accade in caso di di affinità elettive.adorada quando aveva nove anni e lo pone come lume ispiratore per tutto quello che è arrivato a seguire: la passione per la musica, la dedizione, l'attenzione ai dettagli. Questa collaborazione racconta nitidamente la società che i due vivono e anche i mostri che la abitano o che sono insiti nell'inconscio. Quelli che innescano il buio, quelli ...

