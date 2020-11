Scuola primaria, in arrivo giudizi descrittivi: sostituiranno i voti numerici (Di giovedì 26 novembre 2020) A Scuola spariranno i voti numerici. Gli alunni degli istituti primari dovranno fare i conti, a fine anno, con i giudizi descrittivi. I livelli di apprendimento saranno quattro. Gli alunni delle scuole primarie, agli scrutini, non dovranno più temere i voti numerici. Essi saranno sostituiti con dei giudizi descrittivi per ogni disciplina. Lo ha deciso L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Aspariranno i. Gli alunni degli istituti primari dovranno fare i conti, a fine anno, con i. I livelli di apprendimento saranno quattro. Gli alunni delle scuole primarie, agli scrutini, non dovranno più temere i. Essi saranno sostituiti con deiper ogni disciplina. Lo ha deciso L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

edscuola : Valutazione nella Scuola Primaria - TecnicaScuola : Scuola primaria: stop al voto numerico, giudizi descrittivi su quattro livelli - - PacificoTweet : Valutazione periodica e finale degli alunni della scuola primaria, #Anief: via i numeri in pagella. Ministero incon… - AlessandraGamm4 : NOI DI #ANLI SIAMO SEMPRE IN PRIMA LINEA, SOPRATTUTTO PER LA #SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. Nell'ultimo anno,… - cronaca_news : Scuola primaria, addio ai voti, Valutazione in quattro livelli -