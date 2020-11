Redmi Watch, con schermo da 1,4 pollici e NFC è ufficiale in Cina (Di giovedì 26 novembre 2020) Redmi Watch è il primo smartWatch del brand cinese, che lo ha presentato insieme ai nuovi smartphone della serie Redmi Note 9 in Cina. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 26 novembre 2020)è il primo smartdel brand cinese, che lo ha presentato insieme ai nuovi smartphone della serieNote 9 in. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

fainformazione : Redmi Watch: esordisce il Cina il primo smartwatch dello spin-off di Xiaomi In attesa di arrivare in Occidente reb… - fainfoscienza : Redmi Watch: esordisce il Cina il primo smartwatch dello spin-off di Xiaomi In attesa di arrivare in Occidente reb… - AmePhenix : #Redmi Watch: esordisce il Cina il primo #smartwatch dello spin-off di Xiaomi - gigibeltrame : Redmi Watch ufficiale: lo smartwatch costa meno di 40 euro (in Cina) #digilosofia - HDblog : Redmi Watch ufficiale: lo smartwatch costa meno di 40 euro (in Cina) -