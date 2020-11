Maradona | il racconto di Bennato che mette i brividi | “Nelle cucine regalava soldi ai lavapiatti”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 26 novembre 2020) Di Diego Armandotutti ricordano le gesta sportive. Ma anche il gran cuore. Il numero 10 più famoso nella storia del calcio era nato in un quartiere povero, non aveva mai nascosto le sue umili origini. Forse anche per questo si mostrava spesso generoso e solidale con i più bisognosi. Ildi: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.