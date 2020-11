La Francia indicherà con un’etichetta il livello di riparabilità dei prodotti tech

Leggi su wired

(Di giovedì 26 novembre 2020) (Foto: Europe.eu)Dal prossimo gennaio apparirà una nuova etichetta sulle confezioni deitecnologici in, avrà il simbolo di un ingranaggio e di una chiave e mostrerà un valore da 0 a 10 (compresi i decimali). Si riferirà aldidi dispositivicome smartphone, computer, tablet, fotocamere e così via. La mossa del governo transalpino segue la recente decisione del Parlamento Europeo che si è espressa favorevolmente all’introduzione di una nuova policy per fornire ai consumatori un’informazione chiara e immediatamente visibile sulla vita stimata di un prodotto e sul suodi. Con 395 voti a favore, 94 contrari e ben 207 astenuti, la normativa porterà a una piccola (grande) rivoluzione nel Vecchio Continente per ...