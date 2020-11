In Lombardia nasce la prima linea di treni a idrogeno (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - Una flotta di treni a idrogeno : in Lombardia nasce la prima 'Hydrogen Valley' italiana. La linea è quella che collega Brescia - Iseo - Edolo in Valcamonica. Fnm e Trenord ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - Una flotta di: inla'Hydrogen Valley' italiana. Laè quella che collega Brescia - Iseo - Edolo in Valcamonica. Fnm e Trenord ...

Milano, 26 novembre 2020 - Una flotta di treni a idrogeno: in Lombardia nasce la prima 'Hydrogen Valley' italiana. La linea è quella che collega Brescia - Iseo - Edolo in Valcamonica. Fnm e Trenord ac ...

Treno a idrogeno: in Italia il progetto H2iseO di Trenord con FNM in Lombardia

Parte il progetto treno a idrogeno in Italia: Val Camonica e Sebino, con la linea Brescia-Iseo-Edolo, produrranno idrogeno da elettrolisi che sarà utilizzato nel 2023 per i treni Fuel Cell ...

Parte il progetto treno a idrogeno in Italia: Val Camonica e Sebino, con la linea Brescia-Iseo-Edolo, produrranno idrogeno da elettrolisi che sarà utilizzato nel 2023 per i treni Fuel Cell ...