Il centrodestra vota compatto a favore dello scostamento

AGI - Via libera della Camera e del Senato al nuovo scostamento di bilancio di 8 miliardi. Anche il centrodestra, unito, ha votato a favore. I sì sono stati pressoché unanimi: alla Camera 552, nessun voto contrario e 6 astenuti (tra cui i deputati di Azione e Più Europa). Via libera anche dal Senato. I voti a favore sono stati 278, 4 quelli contrari e 4 gli astenuti. Conte, voto unanime su scostamento ottimo segnale. Dialogo prosegua Un voto accolto con soddisfazione dal presidente del Consiglio ("un ottimo segnale in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese"), che auspica possa ora proseguire il dialogo con le opposizioni, alle quali riconosce "un approccio costruttivo" e per questo le ringrazia, "in particolare, quanti hanno voluto perseguire" questa ...

