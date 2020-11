Grande Fratello Vip, Enock in crisi: “Mi sento soffocare, devo uscire” (Di giovedì 26 novembre 2020) Enock Barwuah si è sentito male nella casa del Grande Fratello Vip. Da quando lunedì Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del reality di Canale 5 fino al prossimo 8 febbraio, i concorrenti sono entrati in scompiglio e il Fratello di Mario Balotelli è piombato nello sconforto, combattuto tra il ritirarsi e il restare nella casa fino alla fine. E mercoledì pomeriggio la situazione è precipitata. “Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire”, ha detto Enock ai compagni. Subito Elisabetta Gregoraci si è preoccupata e gli ha chiesto se si trattasse di un attacco di panico. Anche i suoi migliori amici della stanza arancione hanno provato a consolarlo: “Mancano solo dieci giorni al 4 dicembre, resisti almeno fino alla fine del primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020)Barwuah si è sentito male nella casa delVip. Da quando lunedì Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del reality di Canale 5 fino al prossimo 8 febbraio, i concorrenti sono entrati in scompiglio e ildi Mario Balotelli è piombato nello sconforto, combattuto tra il ritirarsi e il restare nella casa fino alla fine. E mercoledì pomeriggio la situazione è precipitata. “Soffro i luoghi chiusi, mi, voglio, ha dettoai compagni. Subito Elisabetta Gregoraci si è preoccupata e gli ha chiesto se si trattasse di un attacco di panico. Anche i suoi migliori amici della stanza arancione hanno provato a consolarlo: “Mancano solo dieci giorni al 4 dicembre, resisti almeno fino alla fine del primo ...

