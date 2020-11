GFVip 5, Selvaggia Roma in lacrime a causa del suo difficile passato: «Ho vissuto cose terribili» (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra i concorrenti del GFVip 5 c’è anche l’influencer Selvaggia Roma. La ragazza è entrata nella casa più spiata d’Italia con un sorriso smagliante. La sua energia ha immediatamente travolto tutti i suoi coinquilini. Un’allegria che però ha lasciato spazio ad un mare di lacrime. L’influencer in queste ultime ore ha avuto un forte crollo emotivo e, dopo essere stata consolata dagli altri concorrenti, ha raccontato del suo difficile passato in Tunisia. Infatti, Selvaggia Roma in realtà si chiamerebbe Sabrina Haddaji. La sua vera identità sarebbe stata svelata attraverso i social dalla sua ex amica Eliana Michelazzo, volto noto del “Pamela Prati Gate” Leggi anche –> GFVip, Selvaggia Roma scontro con ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra i concorrenti del5 c’è anche l’influencer. La ragazza è entrata nella casa più spiata d’Italia con un sorriso smagliante. La sua energia ha immediatamente travolto tutti i suoi coinquilini. Un’allegria che però ha lasciato spazio ad un mare di. L’influencer in queste ultime ore ha avuto un forte crollo emotivo e, dopo essere stata consolata dagli altri concorrenti, ha raccontato del suoin Tunisia. Infatti,in realtà si chiamerebbe Sabrina Haddaji. La sua vera identità sarebbe stata svelata attraverso i social dalla sua ex amica Eliana Michelazzo, volto noto del “Pamela Prati Gate” Leggi anche –>scontro con ...

