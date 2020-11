Francesco Oppini fa confessioni su Temptation Island: “Ho ricevuto proposte assurde” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il risveglio post puntata è stato alquanto traumatico per i concorrenti del GF Vip. In molti si sono confrontati in merito alla recente decisione di allungare il programma. Durante una chiacchierata con Stefania e Giulia, Francesco Oppini ha parlato della vicenda ed ha fatto anche delle confessioni su Temptation Island. Il giovane ha detto di non essere mai stato interessato alla visibilità. Per avvalorare il suo concetto ha detto di aver ricevuto anche delle proposte per partecipare ad altri reality show, ma lui le ha sempre rifiutate. Ebbene, tra questi programmi pare ci sia stato anche quello incentrato sulle tentazioni. Le rivelazioni di Francesco Oppini su Temptation Island In queste ore, ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020) Il risveglio post puntata è stato alquanto traumatico per i concorrenti del GF Vip. In molti si sono confrontati in merito alla recente decisione di allungare il programma. Durante una chiacchierata con Stefania e Giulia,ha parlato della vicenda ed ha fatto anche dellesu. Il giovane ha detto di non essere mai stato interessato alla visibilità. Per avvalorare il suo concetto ha detto di averanche delleper partecipare ad altri reality show, ma lui le ha sempre rifiutate. Ebbene, tra questi programmi pare ci sia stato anche quello incentrato sulle tentazioni. Le rivelazioni disuIn queste ore, ...

CappellettiEri : RT @LaviniaVentanni: Tommaso Zorzi è diventato anche Tommi E per fare questo passo enorme è stato necessario il rapporto umano con Francesc… - laura13lilli : RT @anailime01: Con questo #gfvip abbiamo imparato ad amare Tommy, non solo Tommaso Zorzi, ad apprezzare Fra, non Francesco Oppini figlio d… - imeon1997 : Tommaso Zorzi Francesco Oppini Giulia Salemi Stefania Orlando Maria Teresa Ruta Pierpaolo Pretelli Andrea Zellet… - LoryBorre98 : RT @LaviniaVentanni: Tommaso Zorzi è diventato anche Tommi E per fare questo passo enorme è stato necessario il rapporto umano con Francesc… - _Sherbatsky__ : RT @duecuoriallora: ?????? NON DISPERDIAMO I VOTI E NON RISCHIAMO. SALVIAMO FRANCESCO OPPINI #GfVip -