Emma Marrone: “Io non voglio figli ora. La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo“. A dirlo è una scoppiettante Emma Marrone che, in un’intervista al Messaggero, si è raccontata a cuore aperto, rivendicando il diritto suo e di tutte le donne a diventare madri se e quando lo vorranno, tanto più che al giorno d’oggi la scienza viene in aiuto. “Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”, ha detto la cantante salentina da sempre in prima linea contro la discriminazione delle donne e ora anche testimonial di una campagna che invita a “fare un passo avanti” per sradicare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “Io nonora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. Lanon è un“. A dirlo è una scoppiettanteche, in un’intervista al Messaggero, si è raccontata a cuore aperto, rivendicando il diritto suo e di tutte le donne a diventare madri se e quando lo vorranno, tanto più che al giorno d’oggi la scienza viene in aiuto. “Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggiladigli ovuli e conservarli”, ha detto la cantante salentina da sempre in prima linea contro la discriminazione delle donne e ora anche testimonial di una campagna che invita a “fare un passo avanti” per sradicare ...

